В Белоруссии возбуждено первое уголовное дело за повышение цен

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Первое уголовное дело заведено за повышение цен заведено в Белоруссии после объявленного президентом Александром Лукашенко моратория. Обвинения касаются периода еще до появления распоряжения президента. Об уголовное деле сообщил телеканал «Беларусь 1».

Как сообщила заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета государственного контроля Татьяна Самохина, уголовное дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий. Речь идет о предприятии в Бобруйске Могилевской области, которое с января по август продавало бюджетным учреждениям сельхозпродукцию по завышенным ценам.

По отдельным позициям наценка составляла 600%. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 10 тысяч белорусских рублей (245 тысяч рублей РФ).

Также сейчас идет проверка одного из магазинов в Лиде Гродненской области, где была повышена цена на колбасные изделия.

Ранее Александр Лукашенко распорядился немедленно остановить рост цен в Белоруссии. В пятницу, 7 октября, он подписал директиву, согласно которому правительству необходимо до 20 октября нынешнего года «утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, а также — обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной». Подробнее — в материале NEWS.ru.