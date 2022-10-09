В Белоруссии телеканал показал пьяных украинских пограничников

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

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Белорусский телеканал ОНТ показал видео, на котором запечатлены пьяные украинские пограничники. Ролик продемонстрирован в эфире вечерней программы «Будет дополнено», к нему прилагаются подробные комментарии.

На первом эпизоде продемонстрирован участок Гомельской границы на рубеже Белоруссии и Украины.

Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков, — прокомментировал видео телеведущий.

На втором видео люди в форме украинских пограничников курят и показывают в сторону Белоруссии неприличные жесты. На третьем видео двое мужчин в камуфляже сидят в кустах и направляют оружие в сторону объективов белорусских камер видеонаблюдения.

На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно, — говорится в комментарии к видеозаписи.

Последний фрагмент показывает двух бойцов. Один с бутылкой в руках нетвердой походкой идет по дороге. Его соратник также едва ступает по дороге, а затем падает. Кадры с камер видеонаблюдения переданы телеканалу погранкомитетом республики.

Ранее глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все мосты на границе с Белоруссией. Также украинская сторона заминировала автомобильные и железные дороги в приграничной зоне.