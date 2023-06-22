В Белоруссии совершил жесткую посадку военный вертолет

Фото: МО Республики Беларусь

Вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии. При этом пострадали только члены экипажа.

Сегодня около 13:30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия выясняет причины произошедшего.

Ранее аварийную посадку в районе горы Топхан Кемеровской области совершил частный вертолет Ми-8. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.

12 мая вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Приморском крае, оборвав при этом линии электропередачи станции «Транснефть». Пилот исчез после инцидента. Отмечается, что сотрудники «Транснефти» обнаружили неисправность в линиях электропередачи 9 мая. Из-за удаленного расположения места происшествия они смогли добраться до него лишь через два дня. На месте был обнаружен брошенный вертолет Ми-2.