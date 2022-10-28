В Белоруссии расследуют отказ продать запчасти российским военным Прокуратура в Белоруссии завела дело из-за отказа продать автозапчасти российским военным

Фото: prokuratura.gov.by

Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны в Telegram-канале. Бизнесмена обвинили в нарушении равноправия граждан, ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан, — сообщает канал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Сообщалось, что российские военнослужащие прибывают в Белоруссию для вхождения в состав совместной региональной группировки войск.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.