В Белоруссии ограничат пребывание граждан на границе с Украиной

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Власти Белоруссии ограничат на все лето временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории трех районов страны, граничащих с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области, — сообщает агентство.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился создать оперативное командование на украинском направлении. По его словам, данное решение диктуется временем, а в Министерстве обороны страны выступали с такой инициативой ещё в прошлом году, однако она была отложена.

10 мая замминистра обороны страны Виктор Гулевич указал, что действия украинских формирований, сосредоточивших вблизи белорусской границы около 20 тысяч солдат, требуют реакции со стороны республики. В связи со скоплением иностранных войск в ходе второго этапа внезапной проверки войск Белоруссии на южное направление были направлены силы специальных операций.

В пятницу глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране может появиться народное ополчение. Он добавил, что задача поставлена главнокомандующим — президентом страны Александром Лукашенко и этот вопрос урегулируют на законодательном уровне.