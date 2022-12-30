В Белоруссии не исключили наращивания совместной с РФ группировки войск Совбез Белоруссии: соглашение Минска и Москвы позволяет создать любую по численности группировку войск

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Развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает Sputnik Беларусь. По его словам, внесенные в декабре изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке.

Развертывание группировки на территории Белоруссии идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые «горячие головы», — сказал Вольфович.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны предпримут агрессивные действия, признаки которых, по его словам, наблюдаются со стороны соседних государств. Именно этим, по его словам, объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в республике.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия создали группировку вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. По его словам, эта группировка проводит тренировки, приобретающие больший масштаб в силу сложившейся ситуации и угроз.

19 декабря ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности войск республики. Боевое слаживание проводилось под руководством Вольфовича по поручению Лукашенко.