В Белоруссии назвали политизированной позицию Евросовета по БелАЭС

https://static.news.ru/photo/d94ff952-3e2d-11eb-95fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: bel.atom/vk.com

Министерство энергетики Белоруссии назвало политизированным призыв Европейского совета искать способы блокировки поставок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что восприняли новость из Европы с сожалением.

Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать всё возможное для бойкота БелАЭС, — цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

Там отметили, что если поставки электроэнергии за рубеж будут заблокированы, белорусская электроэнергия будет востребована на внутреннем рынке.

Белорусская атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

7 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС достиг мощности в 400 МВт. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением президента страны Александра Лукашенко. Электричество с АЭС получают все белорусские регионы. В соответствии с программами испытаний, энергоблок постепенно выведут на проектные 1190 МВт.

В МИД Литвы считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент страны объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети.

Ранее Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования, писал NEWS.ru.