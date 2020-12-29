В Белграде вандалы осквернили Вечный огонь

https://static.news.ru/photo/a4cac46c-4a9b-11eb-a113-fa163e074e61_660.jpg Вечный огонь в Белграде Фото: МИД России/flickr.com

Неизвестные вандалы осквернили Вечный огонь у недавно открытого в Белграде мемориала воинам-освободителям. Об этом сообщило посольство РФ в Сербии.

Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер, — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Там высказали предположение, что вандалы могли действовать «по указке извне». По мнению дипломатов, акция рассчитана на внесение разлада в отношения между Россией и Сербией. Они выразили убеждение, что такие методы не пройдут, поскольку руководство Сербии, правоохранительные органы и активисты Союза объединений ветеранов Народно-освободительной войны (СУБНОР) незамедлительно отреагировали на произошедшее.

В посольстве уверены, что памятник будет в ближайшее время восстановлен, а вандалы понесут соответствующее наказание.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело об осквернении памятника советским воинам в литовском городе Обяляй. Вандалы облили краской монумент и могильные плиты, а также нанесли на них нацистскую символику. В СКР отметили, что своими действиями злоумышленники продемонстрировали неуважение к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР, а также пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.