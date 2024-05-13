В Белграде прошла встреча супруги Вучича и жены Зеленского Tanjug: первая леди Сербии приняла в Белграде супругу Зеленского

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара в воскресенье приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену, написало агентство Tanjug. По информации СМИ, первые леди прогулялись по столице и приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве.

В присутствии жен президентов Сербии и Украины в ректорате Университета в Белграде подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, — говорится в статье.

В рамках встречи супруги осмотрели городскую библиотеку и обошли Белградскую крепость. Как отметили журналисты, аудиогид по историческим местам сербской столицы с апреля доступен и на украинском языке.

Ранее украинские СМИ писали, что Елена Зеленская пропустила выступление президента США Джо Байдена в конгрессе в марте из-за наложения дел в графике. При этом американские власти официально приглашали первую леди присутствовать на мероприятии.

До этого немецко-финский бизнесмен Ким Дотком предположил, что жена президента Украины не хочет переизбрания мужа на пост главы государства, потому что желает нормальной жизни. Однако он усомнился в том, насколько такой расклад реален.