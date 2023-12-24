В Белграде после слов Вучича начался митинг протеста В Белграде начался митинг после слов Вучича о недопущении захвата власти

Фото: EPA/ТАСС

Александр Вучич

Очередная протестная акция началась в Белграде, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана после слов президента Сербии Александра Вучича о недопущении захвата власти.

Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивают антиправительственные лозунги, используют громкоговорители, свистки и дудки. На улице установлена импровизированная сцена, звучит музыка.

Ранее сегодня, 24 декабря, Вучич заявил, что не допустит смены власти в стране насильственным путем. Он подчеркнул, что руководство республики может смениться только в результате выборов, поскольку Сербия является демократической страной. Таким образом Вучич прокомментировал массовую акцию протеста оппозиции.

19 декабря в Сербии лидеры оппозиции отказались признать предварительные результаты выборов и призвали своих сторонников на протест, который прошел возле здания администрации. Протестующие выразили свое недовольство, направляясь к главному входу Республиканской избирательной комиссии, используя лозунги, свистки, петарды. Движение по улице Краля Милана возле здания администрации президента было временно перекрыто. Несмотря на протест, сотрудники продолжали входить в здание комиссии для участия в заседании, запланированном на 21:00 по местному времени.