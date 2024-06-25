В Белграде объяснили попадание сербского оружия на Украину Политолог Гайич связал наличие сербского оружия у ВСУ с натовским курсом Вучича

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Александр Вучич

Информация о том, что сербское оружие попадает на Украину, — давно не новость, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. По его словам, к этому привела политика президента республики Александра Вучича.

Наши добровольцы в российской армии давно указывали на то, что сербские снаряды находятся в распоряжении Украины. Сербские патриоты, включая меня, 12 лет пишут, что Вучич ведет предательскую политику по отношению к Сербии, что он сдает интересы сербов в Республике Сербской и в Черногории, расформировал то, что осталось от сербского государства в Косово и Метохии. По сути, он ведет натовскую политику, — пояснил политолог.

По словам эксперта, важно, чтобы происходящее правильно воспринималось российской стороной. Он призвал не возлагать вину за действия правительства Сербии на ее народ.

Вучич несколько раз проигрывал вариант разрыва отношений с РФ. Единственное, что его сдерживало, — то, что сербский народ пророссийски ориентирован. В то же время нашу пророссийскую и патриотическую оппозицию душат, а любой протест называют Майданом. Я надеюсь, что в России поймут, что есть огромная разница между народом и властями. Сербы — единственные, кто с самого начала поддерживал СВО. Списывать действия правительства на народ — это страшно, — подчеркнул собеседник.

Ранее Financial Times рассказала, что Киев мог через третьи страны получить сербское оружие на сумму около €800 млн. Эти данные подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что поставки товаров военного назначения идут через зарубежные государства, а названная сумма — это заработок «за два или три года».