В Бельгии заявили о коррумпированности правительства ФРГ Modern Diplomacy: власти Германии могут отказаться от своего народа из-за лояльности к США

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Правительство Германии может быть еще более коррумпированным, чем правительство США, кроме того, оно способно отказаться от своего народа из лояльности к Вашингтону, пишет LIVE24 со ссылкой на бельгийское издание Modern Diplomacy. По словам автора материала, именно на это указывает тот факт, что даже после диверсий на «Северных потоках», которые поставляли газ в Германию, Берлин остался верным США.

Немецкое правительство в высшей степени коррумпировано и может отказаться от своего народа, чтобы угодить американским хозяевам, — пишет издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин планирует полностью отказаться от поставок российского газа уже в декабре текущего года. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».

До этого ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее заявил, что в Германии на самом деле знают виновных в повреждении газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», но публично заявлять об этом они не будут. Он заявил, что из-за политического конфликта внутри страны винить в предполагаемой диверсии будут не проамериканские силы, а именно Россию.