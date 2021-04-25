В Бельгии заявили, что Меркель и Макрон хотят «сдать» Украину

https://static.news.ru/photo/33378a3e-a65c-11eb-9c4f-96000091f725_660.jpg Фото: John Macdougall/dpa/Global look press

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель используют Киев, чтобы стать ключевыми игроками в переговорах с официальной Москвой. Об этом говорится в материале бельгийского издания Modern Diplomacy.

Эксперты припомнили обострение обстановки на территории Донбасса и обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны государств ЕС, посчитавших участие России в конфликте неизбежным. Уровень накала не смогли сбавить даже официальные заявления Кремля, согласно которым все передвижения крупной военной техники и отдельных подразделений российской армии осуществлялись исключительно в рамках учений. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страна крайне заинтересована в мире на Украине. По его словам, Москва не станет поддаваться на провокации и идти с Киевом на конфликт.

Однако, подчеркнули бельгийские журналисты, подобные заявления Кремля на Западе проигнорировали. 16 апреля Зеленский, Меркель и Макрон в ходе переговоров обсудили «агрессивную активность» России вблизи украинских границ. Они пришли к выводу, что Москва намерена спровоцировать военную панику и вынудить Киев соблюдать Минские соглашения. Но, считают эксперты, для Макрона есть иной подтекст у этих переговоров. Он хочет заменить Меркель и стать основным участником «нормандского формата» и главным «собеседником» России в Европе. И Зеленский в этом ему по-своему подыгрывает.

Последний старается добиться поддержки со стороны европейских лидеров. Однако осуществляется эта помощь только на словах. На деле же Меркель и Макрон настаивают на совместной работе в рамках документа «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений». Эта бумага в большей степени учитывает интересы не Киева, а Москвы. Данное мнение, пишет бельгийское издание, укрепилось в ходе видеоконференции с участием «нормандкой четвёрки», которая состоялась 19 апреля.

Журналисты пришли к выводу, что Европа не так проукраински настроена, как те же самые США. Этому есть объяснения географического характера, ведь в случае войны Украина в первую очередь обратится к ЕС, а не к Штатам, скрытым от места событий Атлантическим океаном.

А вот помогать и тем более защищать Украину ни Франция, ни Германия желанием не горят. Париж и Берлин ведут настоящую двойную игру: из их выступлений можно подумать, что они полностью поддерживают Украину и помогут ей в случае полномасштабного конфликта, однако их действия говорят об обратном. И Германия, и Франция прекрасно понимают, что именно Москва как партнёр куда больше отвечает их запросам, нежели Киев. И в действительности обе страны ищут способ «сдать» Украину ради сотрудничества с Россией, — подчеркнули бельгийцы.

Ранее политолог Сергей Марков сказал, что присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и целого ряда городов, которые находятся в составе Украины.