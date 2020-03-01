https://static.news.ru/photo/0b0a22fa-5bb3-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gong Bing/Xinhua/Global Look Press

Медики в Бельгии обнаружили коронавирус у женщины, которая недавно вернулась из Франции. Об этом 1 марта заявил министр здравоохранения страны Магги Де Блок.

В данное время заболевшая помещена в больницу в Антверпене. У неё умеренные симптомы коронавируса, внешне инфицированная выглядит здоровой, передаёт La Libre Belgique.

Издание уточняет, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Бельгии в начале февраля у человека, приехавшего из китайской Ухани. Мужчина вылечился и 15 февраля покинул больницу Сен-Пьер в Брюсселе.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.