Медики в Бельгии обнаружили коронавирус у женщины, которая недавно вернулась из Франции. Об этом 1 марта заявил министр здравоохранения страны Магги Де Блок.
В данное время заболевшая помещена в больницу в Антверпене. У неё умеренные симптомы коронавируса, внешне инфицированная выглядит здоровой,
Издание уточняет, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Бельгии в начале февраля у человека, приехавшего из китайской Ухани. Мужчина вылечился и 15 февраля покинул больницу Сен-Пьер в Брюсселе.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга
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