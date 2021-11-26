В Бельгии выявили новый южноафриканский штамм COVID-19

Власти Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Он обнаружен у прибывшего из-за границы мужчины, который не был привит, рассказал министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук, передаёт LN24. Выявленный первоначально в Южной Африке новый штамм вируса, также обнаружили в Гонконге и Израиле.

Я хочу повторить, что зарегистрирован один случай, но мы не знаем, насколько опасен этот вариант <....> поэтому соблюдается абсолютная предосторожность, но без паники, — сказал министр здравоохранения Бельгии.

Ранее случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Израиле у гражданина, вернувшегося из южноафриканского государства Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении ещё двух прибывших из-за границы граждан, которые ожидают результатов тестов в изоляции. Заражённых новым штаммом выявили также в Гонконге.

Ряд европейских стран, а также Изрaиль, уже приняли решение ограничить полёты из Южной Африки. Власти этих государств опасаются, что новый штамм вируса может оказаться более заразным, чем ранее выявленные варианты.

В ВОЗ призвали не вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса.

По словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Александра Бутенко, новый штамм коронавируса B.1.1.529 — не более чем интересный факт, пока его не изучат и не получат о нём детальную информацию.