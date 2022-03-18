В Бельгии возросло число жертв наезда автомобиля на участников карнавала

Бельгия. Полицейский периметр безопасности вокруг автомобиля подозреваемого на месте, где автомобиль столкнулся с группой карнавалистов в Стрепи-Бракенье, недалеко от Ла-Лувьер

Увеличилось число погибших и пострадавших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в бельгийском населённом пункте Стрепи-Бракеньи. По данным Минздрава страны, погибли шесть человек и получили травмы ещё 37, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось о четырёх жертвах и 32 пострадавших.

Представитель ведомства уточнил, что десять человек из числа травмированных госпитализированы. Из состояние оценивается как тяжёлое. Остальные получили лёгкие травмы.

Прокуратура начала расследование инцидента по статье об убийстве. Обстоятельства аварии устанавливаются, однако терактом произошедшее в правоохранительных органах не считают. Задержаны двое подозреваемых — местные жители 1988 и 1990 годов рождения.

На место происшествия прибудут глава правительства Александр де Кроо и король Филипп. Местные власти приняли решение отменить дальнейшие праздничные мероприятия.

ДТП произошло утром 20 марта. Машина въехала в группу участников карнавала, состоявшую примерно из 150 человек. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал произошедшее катастрофой. По предварительной версии, молодые люди, находившиеся в автомобиле, пытались скрыться от полиции.