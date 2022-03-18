В Бельгии возросло число жертв наезда автомобиля на участников карнавала

Увеличилось число погибших и пострадавших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в бельгийском населённом пункте Стрепи-Бракеньи. По данным Минздрава страны, погибли шесть человек и получили травмы ещё 37, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось о четырёх жертвах и 32 пострадавших.
Представитель ведомства уточнил, что десять человек из числа травмированных госпитализированы. Из состояние оценивается как тяжёлое. Остальные получили лёгкие травмы.
Прокуратура
На место происшествия прибудут глава правительства Александр де Кроо и король Филипп. Местные власти приняли решение отменить дальнейшие праздничные мероприятия.
ДТП произошло утром 20 марта. Машина въехала в группу участников карнавала, состоявшую примерно из 150 человек. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал произошедшее катастрофой. По предварительной версии, молодые люди, находившиеся в автомобиле, пытались скрыться от полиции.