В Бельгии ужесточают карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f3fa6f6e-1aea-11eb-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Брюссель (Бельгия) Фото: Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Власти Бельгии повторно вводят карантин из-за беспрецедентной распространённости в стране коронавирусной инфекции. Об этом после заседания Координационного комитета по борьбе с вирусом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

По его словам, в стране будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и имеющих службу доставки. Также будут закрыты все парикмахерские. Школьные каникулы в королевстве будут продлены до 16 ноября, а работодателей обяжут перевести на удалённую работу максимальное количество сотрудников.

Кроме того, жителям королевства запрещено будет принимать более одного гостя в закрытых помещениях и более четырёх — на открытом воздухе, передаёт ТАСС. На похоронах смогут присутствовать не более 15 человек.

Как сообщал NEWS.ru, власти Бельгии распорядились отправлять в соседнюю Германию заболевших COVID-19, так как внутри страны больницы переполнены.

27 октября в королевстве было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе — около 1,4 тыс. на 100 тыс. населения за последние 14 дней. При этом основные очаги болезни находятся в крупных городах — столице Брюсселе, Антверпене и Льеже.