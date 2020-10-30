В Бельгии ужесточают карантин из-за COVID-19

Власти Бельгии повторно вводят карантин из-за беспрецедентной распространённости в стране коронавирусной инфекции. Об этом после заседания Координационного комитета по борьбе с вирусом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.
По его словам, в стране будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и имеющих службу доставки. Также будут закрыты все парикмахерские. Школьные каникулы в королевстве будут продлены до 16 ноября, а работодателей обяжут перевести на удалённую работу максимальное количество сотрудников.
Кроме того, жителям королевства запрещено будет принимать более одного гостя в закрытых помещениях и более четырёх — на открытом воздухе,
Как сообщал NEWS.ru, власти Бельгии распорядились отправлять в соседнюю Германию заболевших COVID-19, так как внутри страны больницы переполнены.
27 октября в королевстве было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе — около 1,4 тыс. на 100 тыс. населения за последние 14 дней. При этом основные очаги болезни находятся в крупных городах — столице Брюсселе, Антверпене и Льеже.