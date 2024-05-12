В Бельгии предупредили о новой пандемии COVID-19 для вакцинированных Вирусолог Босше: новая пандемия COVID-19 затронет только вакцинированных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава кафедры экологической санитарии Гентского университета Бельгии вирусолог Герт Ванден Босше заявил, что мир ждет новая глобальная пандемия COVID-19, которая приведет к массовым смертям среди вакцинированных, передает InfoWars. Он заявил, что это произойдет из-за того, что массовые прививки ослабили иммунитет человечества.

По словам Босше, изначально распространение коронавирусной инфекции было следствием естественной вирусной пандемии, но тотальная вакцинация привела к катастрофическим последствиям для иммунитета. Он добавил, что «природа исправит эту ошибку» ценой большого количества человеческих жертв. Причем эта волна смертей, по его мнению, будет колоссальных масштабов.

Вы увидите, что произойдет, например, в ближайшие недели. Будет все больше и больше случаев более серьезного затяжного COVID. <…> Они начнут вытеснять всплеск раковых заболеваний. <…> Сейчас у нас хроническая фаза, — утверждает он.

Ранее компания AstraZeneca объявила об отзыве вакцины собственной разработки от COVID-19 со всех рынков. Причиной стало решение суда о том, что применение препарата может вызвать редкий тромбоз с последующим возникновением синдрома тромбоцитопении.