В Бельгии предупредили ФРГ о российской угрозе из-за танков Бельгийский политолог Роман: отправкой танков на Украину ФРГ разорвала отношения с Россией

Фото: IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press

Политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что после поставок танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение. Главной станет потеря важного бизнес-партнера в лице России, отметил он в интервью URA.RU.

Роман напомнил о тяжелом положении Германии, где стала дорогой энергия и растет число бедных. При этом Берлин платит украинским беженцам большие пособия.

В итоге граждане Германии все меньше и меньше готовы поддерживать Украину. Немецкий экономический мир очень любит Россию, потому что там есть бизнес, там все есть. Если Германия отправляет на Украину танки, значит, РФ больше не будет доверять этой стране. То есть хуже будет больше для Германии, чем для России, — пояснил политолог.

По его мнению, Германию всегда интересовало экономическое партнерство с Россией. Роман также рассказал, что западные СМИ недавно сообщили о намерении немецкого «политического и экономического мира» попытаться сохранить связь с Россией хоть на каком-то уровне.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он отметил, что в его государстве понимают риски того, что доставка техники может занять многие месяцы, но танки необходимы Украине как можно скорее.