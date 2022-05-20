Еще в двух странах заразились оспой обезьян Первые случаи заражения оспой обезьян подтверждены во Франции и в Бельгии

Фото Jean Marc Quinet/Global Look Press

Во Франции и в Бельгии зарегистрированы первые случаи заражения оспой обезьян. Один заболевший выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, сообщило министерство здравоохранения страны. Вирус обнаружен у 29-летнего мужчины. По информации ведомства, на данный момент он находится на самоизоляции дома.

Как только возникло подозрение на его заражение, об этом человеке позаботились. В отсутствие тяжести он изолирован у себя дома, — уточнили в министерстве.

На территории Бельгии при этом зарегистрирован уже второй заболевший. Об этом сообщил в соцсетях вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета. По его словам, инфекция обнаружена у мужчины из региона Фламандский Брабант. Первый случай был зафиксирован накануне у жителя Антверпена.

Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант, — сказал вирусолог.

Сообщается, что оба подтвержденных случая заражения могут быть связаны между собой, поскольку оба заболевших ранее посетили одно и то же мероприятие. Федеральные власти Бельгии в ближайшее время планируют собрать совещание по эпидемиологической ситуации. При этом ученые оценивают риски распространения инфекции, как низкие.

Ранее два случая заражения оспой обезьян выявили в Австралии у мужчин, которые вернулись из Европы. Еще два случая подтвердили в Канаде.