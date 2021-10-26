В Бельгии по всей стране введены QR-коды из-за коронавируса

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Меры по борьбе с распространением коронавируса ужесточило правительство Бельгии. В стране вводятся QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

По словам премьер-министра, в стране фиксируется резкий рост заражений: за минувшую неделю показатели ухудшились на 70%, среднесуточное число зафиксированных случаев заражений достигло 5,3 тысячи.

Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической. В этих условиях необходима консолидация антиковидных мер на федеральном уровне, — заявил премьер.

Согласно официальным данным, две дозы вакцины с Бельгии получили 74% граждан старше 18 лет. В настоящее время началась вакцинация детей от 12 до 18 лет.

По словам Де Кроо, вакцинация сокращает число госпитализаций на 70%, а количество смертей от коронавируса — на 90%.

При этом главной мерой для борьбы инфекцией стало распространение в стране QR-кодов, ранее введённых только для Брюссельского федерального региона.

С 1 ноября ковид-пропуска вводятся для представителей южной и франкоязычной Валлонии и нидерландскоязычной Фландрии. Контроль за ношением масок ужесточается на всей территории страны.

Ранее учёный заявил об отсутствии смертей после вакцинации от COVID в России.