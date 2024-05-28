В Бельгии озвучили сроки и объемы поставок F-16 Украине МИД Бельгии: Брюссель поставит ВСУ 30 самолетов F-16 к 2028 году

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Истребитель F-16

Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 к 2028 году, заявила в эфире радио RTL министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб. По ее словам, первые самолеты могут оказаться на Украине до конца текущего года.

Бельгия обязуется передать Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году, — сообщила Аджа Лябиб.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, один из ударов пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16. Лебедев отметил, что на объекте также проходит обучение мобилизованных украинцев работе с западными образцами вооружений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах. Также Зеленский заявил, что на данный момент у Украины только 25% требуемого количества систем ПВО. Он выразил надежду, что Запад вовремя поставит комплексы ПВО Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций в Харьковской области.