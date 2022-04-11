В Бельгии обнаружили новый вариант «омикрона» BA.4

В Бельгии выявлен первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4. Об этом сообщает издание Le Vif со ссылкой на данные вирусологов Левенского католического университета. Ранее этот вариант уже был обнаружен в некоторых других странах.

Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты ещё будут появляться, — рассказал вирусолог Марк Ван Ранст.

Он добавил также, что этот вариант штамма выявлялся в ряде стран и уже был изучен в Брюссельском свободном университете.

Вирусолог также добавил, что появление новых вариантов одного штамма — событие менее опасное, чем появление непосредственно нового штамма вируса.

По информации издания, варианты «микрон» ВА.4 и ВА.5 обнаружены в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке. Выяснилось, что они не привели к заметному увеличению числа заражений, госпитализаций и смертей.

В Бельгии вариант ВА.5 пока не обнаружен, пишет Le Vif.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пандемия коронавируса пока ещё далека от завершения. Он отметил, что текущий уровень распространения заболевания остаётся высоким, а охват прививками сохраняется на низком уровне.

11 апреля в России зафиксировали 248 смертей от коронавируса за сутки. Это минимальное число с 2 ноября 2020 года. Также за сутки было выявлено 11 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, это минимум с 10 июня 2021 года.