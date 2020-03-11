Мужчина с азиатской внешностью получил удар в лицо от прохожего в Брюсселе, обвинившего его в распространении коронавируса в Бельгии.
Инцидент произошёл вечером 7 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, но отпустили после допроса. Расследование продолжается,
Ранее NEWS.ru писал, что первой жертвой коронавируса в Бельгии стал 90-летний мужчина. 11 марта скончались 73-летний пациент, госпитализированный в больницу Сент-Элизабет, а также 86-летний постоялец дома престарелых в Род-Сен-Женезе. Всего в стране зафиксировано более 260 случаев заражения COVID-19.
В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.
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