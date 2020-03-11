https://static.news.ru/photo/9d786096-63a8-11ea-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Lei/Xinhua/Global Look Press

Мужчина с азиатской внешностью получил удар в лицо от прохожего в Брюсселе, обвинившего его в распространении коронавируса в Бельгии.

Инцидент произошёл вечером 7 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, но отпустили после допроса. Расследование продолжается, передаёт La Libre.

Ранее NEWS.ru писал, что первой жертвой коронавируса в Бельгии стал 90-летний мужчина. 11 марта скончались 73-летний пациент, госпитализированный в больницу Сент-Элизабет, а также 86-летний постоялец дома престарелых в Род-Сен-Женезе. Всего в стране зафиксировано более 260 случаев заражения COVID-19.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.