В Бельгии число умерших от коронавируса достигло почти 6 тысяч

https://static.news.ru/photo/20b3b0aa-82ee-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool Daina Le Lardic/Belga News/Global Look Press

В Бельгии жертвами коронавирусной инфекции стали 5828 человек. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло почти 40 тысяч.

Возможно, мы прошли пик этой волны смертей, — сообщил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

За минувшие сутки в Бельгии скончались 168 заражённых коронавирусом. Больными COVID-19 заняты 4920 больничных коек. Более тысячи пациентов находятся в реанимации. За всё время с начала распространения инфекции в Бельгии вылечились и выписались из больниц 8895 пациентов, передаёт «Интерфакс».

По состоянию на 20 апреля в России общее число инфицированных достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.