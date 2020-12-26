В Бельгии 18 человек умерли после визита больного COVID-19 «Санта-Клауса»

В доме престарелых в бельгийском Моле скончались не менее 18 проживавших там человек. Это произошло после визита больного коронавирусом аниматора.
Сам аниматор, переодетый в Санта-Клауса, не знал, что болен COVID-19, поскольку он у него проходил бессимптомно,
Примерно 121 постоялец и 36 сотрудников дома престарелых были инфицированы COVID-19. При этом версия о том, что они заразились от аниматора, не является официальной.
Ранее сообщалось, что находчивые аниматоры по всей России, чтобы не лишиться новогодних заработков, сделали горожанам необычное предложение — «коронабезопасных» Деда Мороза и Снегурочку. К главным распорядителям праздника прилагаются справки о наличии антител.
Объявления с креативными слоганами стали появляться в Интернете. Их авторы отмечают, что «умные родители приглашают Дедушку не для галочки и не зовут абы кого». Вместе с тем россияне пока над предложением раздумывают: существенного увеличения заказов пока не отмечено. Некоторые опасаются, как бы им не предъявили фальшивую справку, ведь такие в России уже имеются.
Ранее, как писал NEWS.ru, в МВД начали проверку информации о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса через сайты в Интернете. В то же время Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль.