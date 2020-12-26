В Бельгии 18 человек умерли после визита больного COVID-19 «Санта-Клауса»

https://static.news.ru/photo/c3a7f65c-47b2-11eb-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В доме престарелых в бельгийском Моле скончались не менее 18 проживавших там человек. Это произошло после визита больного коронавирусом аниматора.

Сам аниматор, переодетый в Санта-Клауса, не знал, что болен COVID-19, поскольку он у него проходил бессимптомно, сообщил таблоид The Sun. Только после того как в приюте для стариков начали умирать люди, врачи стали искать причину.

Примерно 121 постоялец и 36 сотрудников дома престарелых были инфицированы COVID-19. При этом версия о том, что они заразились от аниматора, не является официальной.

Ранее сообщалось, что находчивые аниматоры по всей России, чтобы не лишиться новогодних заработков, сделали горожанам необычное предложение — «коронабезопасных» Деда Мороза и Снегурочку. К главным распорядителям праздника прилагаются справки о наличии антител.

Объявления с креативными слоганами стали появляться в Интернете. Их авторы отмечают, что «умные родители приглашают Дедушку не для галочки и не зовут абы кого». Вместе с тем россияне пока над предложением раздумывают: существенного увеличения заказов пока не отмечено. Некоторые опасаются, как бы им не предъявили фальшивую справку, ведь такие в России уже имеются.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МВД начали проверку информации о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса через сайты в Интернете. В то же время Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль.