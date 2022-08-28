В Баварии заявили о безуспешном поиске Германией замены российскому газу Премьер Баварии Зедер: Германия пока не нашла замену российскому газу

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что федеральные власти вели переговоры с зарубежными партнерами о поставках газа. К настоящему моменту они не помогли найти замену российскому газу, отметил он в эфире телеканала ZDF.

Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет, — подчеркнул баварский премьер.

По его словам, задача перед Германией найти альтернативу газу из России никуда не делась, даже несмотря на переговоры с Катаром, Норвегией и Канадой.

Ранее стало известно, что власти Норвегии не намерены снижать цены на природный газ для стран Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд. Он отметил, что правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставки голубого топлива с фиксированной ценой ниже рыночной.