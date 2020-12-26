В Баварии возникли проблемы при вакцинации из-за нарушения режима хранения

В двух баварских округах возникли проблемы с вакцинацией из-за возможного нарушения системы постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках.
Нарушение холодовой цепи привело к тому, что в округах Верхняя Франкония и Швабия в воскресенье прививки от коронавируса не делали, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk.
Сегодня прививок не будет, — сообщила агентству dpa представитель администрации района Кобург (Верхняя Франкония).
Теперь местные власти решили дождаться консультаций с производителем препарата — компанией BioNTech.
Дело в том, что температура хранения вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, составляет минус 75–80 градусов Цельсия. После размораживания ампул их можно хранить не более пяти дней при температуре от 2 до 8 градусов.
Вакцинация в ФРГ официально стартовала в 7 утра по местному времени в воскресенье, 27 декабря.
Первой жительницей Германии, которая получила вакцину от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт). Первую инъекцию Comirnaty — официальное название вакцины BioNTech и Pfizer — жительнице одного из домов престарелых сделали накануне, и теперь она ждёт вторую прививку, так как этот препарат требует двукратного введения, сообщал NEWS.ru.