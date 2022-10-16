В Баварии призвали разместить системы ПВО в немецких городах Премьер-министр Баварии Зедер предложил разместить системы ПВО в городах Германии

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер призвал разместить в городах Германии системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. С такой инициативой он выступил в связи с поставкой ФРГ аналогичного оружия Украине, сообщает газета Bild am Sonntag.

Мы должны установить ракеты и системы противовоздушной обороны для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией, — заявил политик.

Он подчеркнул, что власти ФРГ должны защищать не только партнеров, но и свою собственную страну.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Это первый из четырех обещанных Берлином Киеву комплексов. Остальные три украинская сторона получит в следующем году. Ракеты IRIS-T SLM могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Ранее западные СМИ указывали, что нехватка систем ПВО является слабым местом в обороне ВСУ. Украинская армия, не имея достаточного количества таких комплексов, не может защитить всю территорию страны от прилетающих с разных направлений ракет.