В Барселоне в результате беспорядков пострадали 20 сотрудников полиции

https://static.news.ru/photo/c9078f88-1b5a-11eb-8302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 20 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в ходе беспорядков в Барселоне из-за акций протестов против мер местных властей по сдерживанию пандемии COVID-19.

В ходе демонстрации были задержаны 12 человек.

Серьёзные беспорядки, произошедшие этой ночью, завершились задержанием 12 человек, 20 сотрудников [полиции] пострадали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть двое несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления каталонской полиции.

Жители Барселоны вышли на акцию протеста против введения в городе комендантского часа в пятницу, 30 октября. Демонстрация начиналась мирно, однако затем некоторые активисты начали бросать в полицию камни, фаеры и другие объекты, некоторые поджигали мусорные баки.

В полиции считают, что за организацию беспорядков во время мирной демонстрации в ответе представители крайне правых организаций.

Ранее в Испании прошла широкомасштабная операция, в ходе которой был задержан 21 человек, в основном предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Как сообщал NEWS.ru, по словам испанского судьи Хоакина Агирре Лопеса, в деле о независимости Каталонии вновь появился «российский след».