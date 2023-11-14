НАТО усилит контроль над подводной инфраструктурой в Балтийском море

Фото: nato.int

НАТО усилит наблюдение за подводной инфраструктурой в Балтийском море после утечки на газопроводе Balticconnector и повреждения телекоммуникационных кабелей, сообщил Defense One заместитель командующего объединенными войсками Альянса в Норфолке Тим Генри. По его словам, члены объединения обмениваются разведывательной информацией и проверяют, «хватает ли военно-морским силам стран Альянса оборудования», чтобы продолжать работу в этой сфере.

Есть хорошо отработанные средства, предназначенные для атак на эту инфраструктуру. Некоторые страны обладают возможностью влиять на нее с очень большого расстояния, находясь в другой части мира, — сказал Генри.

Ранее сообщалось подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки после того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что Балтийское море будет закрыто для всех российских судов, если в ходе расследования будет установлен факт причастности Москвы к повреждению Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».