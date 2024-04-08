В Австрии заявили, что позиции Запада по Украине разделяют не все Нехаммер: большая часть мира не разделяет мнение Запада по конфликту на Украине

Фото: Li Yahui/XinHua/Global Look Press

Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине, которую он занял после начала специальной военной операции РФ, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью французскому журналу Le Grand Continent. При этом он добавил, что ЕС должен «сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия» также перешли на точку зрения Европы.

Мы (страны Запада ) выработали наш ответ на российскую агрессию изолированно <...>. Мы очень быстро договорились о том, как поддержать Украину и как положить конец войне. Но большая часть мира, я имею в виду прежде всего БРИКС, не разделяет наш анализ ситуации и не понимает нашу позицию, — сказал он.

В мае бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом строительству мира наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

В июле Нехаммер заявил о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Тогда представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Нехаммера — позитивный сигнал. По ее мнению, это говорит о понимании в Вене необходимости урегулирования на основе реалистичных планов, а не ультимативных.