В Австрии заметили успех ВС России на СВО Полковник Райснер: ВС России движутся одновременно по разным направлениям СВО

Фото: МО РФ

ВС России в зоне проведения спецоперации продвигаются одновременно по нескольким направлениям, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер. В интервью телеканалу NTV эксперт отметил, что речь идет минимум о девяти участках фронта.

Отдельно Райснер выделил, что российские силы продвигаются в районе Купянска, Работино, Авдеевки и Харьковской области. По словам полковника, Вооруженные силы Украины не могут остановить атаки ВС РФ.

Ситуация под Авдеевкой вновь становится опасной для украинских вооруженных сил, — добавил полковник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские силы разрезают на две части группировку Вооруженных сил Украины в Авдеевке. По данным канала, ВС РФ уже прошли железнодорожный мост и продвигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую. Военкор назвал вытеснение ВСУ с карьера хорошей новостью. В Минобороны России эти сведения не комментировали.