Новые штаммы COVID-19 из ЮАР и Британии выявили в Австрии

https://static.news.ru/photo/63d6e03a-4ea6-11eb-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press

Австрийские медики выявили пять случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции из Великобритании и ЮАР. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный инфекционист Австрийского агентства по безопасности здоровья и питания Франц Аллербергер.

Мы выявили один штамм, который соответствует южноафриканскому варианту. Мы также выявили четырёх человек, у которых есть британский вариант, — цитирует ТАСС австрийского специалиста.

Он уточнил, что южноафриканский штамм был выявлен у 30-летней гражданки Австрии, британский штамм — у взрослого австрийского туриста и у трёх детей — одного с австрийским гражданством, и у двух — со словацким. По словам Аллербергера, штаммы были выявлены ещё в декабре 2020 года сразу после прибытия заболевших из указанных стран.

Ранее стало известно, что врачи в Норвегии выявили первый в стране случай заражения новой мутацией коронавируса, обнаруженной в ЮАР. COVID-19 выявили у мужчины, вернувшегося из этой африканской страны.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок выразил серьёзную обеспокоенность тем, что разработанные на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны против штамма коронавируса из ЮАР.