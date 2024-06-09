В Австрии выборы показали неожиданный результат Die Presse: в Австрии лидирует выступающая против антироссийских санкций АПС

Фото: IMAGO/Rudi Gigler/Global Look Press

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская партия свободы (АПС), которая выступает против европейских санкций в отношении России, сообщает газета Die Presse. Согласно предварительным данным, АПС занимает первое место с 27% голосов.

Также сообщается, что следом за АПС с 23,5% идет Австрийская народная партия, входящая в нынешнее правительство республики. На третьем месте социал-демократы с 23%. Республике в этот раз должно отойти 20 мест в Европарламенте.

В Европе идут выборы в Европарламент, которые, по оценкам экспертных организаций, могут серьезно изменить ситуацию в европейской политике. Они проходят с 6 по 9 июня, в них участвуют 373 млн человек из 27 стран.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) утверждает, что после выборов Европарламент резко «поправеет» и станет менее «зеленым» и более антимигрантским. Значительную роль в нем получат евроскептики, и вопросы помощи Украины могут отойти на второй план. Ситуация не поменяется сразу, но изменения будут идти постепенно.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что лидеры Евросоюза не хотят признавать крах своего курса по Украине и менять выбранную политическую линию. Главы государств ЕС опасаются любой ответственности, добавил политик. Более того, как утверждал министр, заявления западных лидеров провоцируют эскалацию украинского конфликта.