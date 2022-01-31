В Австрии образовались очереди на обязательную вакцинацию

C 1 февраля 2022 года в Австрии официально вступил в силу закон об обязательной вакцинации для всех лиц старше 18 лет, имеющих основное или дополнительное место жительства в стране. В столице государстве Вене образовались очереди в пунктах вакцинаций, об этом сообщает РИА Новости.

Жители Вены активно идут прививаться. Очередь выстроилась и из тех, кто сегодня пришёл уже получить свои сертификаты, — передаёт РИА Новости.

Нижняя палата австрийского парламента (Национальный совет) ранее 20 января, проголосовала большинством голосов за введение обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны. Закон начнёт действовать с февраля 2022 года. Австрия, таким образом, стала первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

Население Австрии будут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. С 15 марта будет действовать контроль за соблюдением данного закона. В частности, полиция будет иметь право проверять наличие сертификатов о вакцинации у жителей на улице. Отсутствие сертификата или отказ от прививки будет наказываться денежным штрафом.