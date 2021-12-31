В Австрии вступил в силу закон, дающий право на непрямую эвтаназию

1 января в Австрии вступил в силу закон, признающий право на ассистирование в непрямой эвтаназии. С сегодняшнего дня все дееспособные австрийцы, имеющие неизлечимую болезнь или находящиеся в инвалидизирующем состоянии, могут подать просьбу о разрешении на добровольное лишение жизни.

Соответствующее постановление было одобрено властями в октябре вслед за постановлением Конституционного суда. Практика будет строго регулироваться: для получения разрешения необходимо пройти консультацию и получить согласие двух врачей, один из которых должен быть экспертом паллиативной медицины. Затем пациентам будет даваться 12 недель на обдумывание решения. Только после этого больные смогут получить «таблетку от жизни», которая будет выдаваться в специальных учреждениях, расположение которых сможет узнать только юрист или нотариус пациента.

Помимо этого, государство выделило из бюджета деньги на развитие этого раздела медицины, нацеленной на облегчение страданий, с целью прибегания к эвтаназии только в крайних случаях.

Прозванный «законом о смерти» проект поднял широкую дискуссию в консервативных и религиозных кругах, опасавшихся, что эвтаназия может стать объектом злоупотребления или «слишком лёгкого» решения проблемы в ситуациях, где ещё можно найти выход.

Практика декриминализована в соседней Швейцарии, а также в нескольких странах ЕС, включая Испанию, Нидерланды и Бельгию.