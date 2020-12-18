Австрия в третий раз вводит локдаун

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Власти Австрии в третий раз вводят жёсткий локдаун в связи с распространением коронавируса, заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По его словам, ограничения не затронут Рождество (ночь с 24 на 25 декабря) и начнут действовать сразу после него.

Мы решили, что проведём Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры, — сказал он.

Меры будут действовать до 18 января. Они предполагают закрытие всех торговых точек, кроме магазинов первой необходимости и аптек. Кроме того, не будут работать парикмахерские и салоны красоты, а ограничения на выход из дома будут действовать на протяжении всего дня.

Для отмены жёстких ограничений после 18 января жителям страны нужно бесплатно сделать тест на COVID-19 16–17 декабря. Люди, не принявшие участия в тестировании, будут находиться на карантине до 24 января.

Все, кто готов принять участие в тестировании в эти выходные или днями ранее, смогут с 18 января снова пользоваться сферами торговли, культуры, общественного питания, туризма и сферой услуг, предусматривающей близкий контакт с кожей клиента. Для тех, кто не готов проходить тестирование, локдаун будет действовать до 24 января, — передаёт РИА Новости.

С 18 января люди отдельных профессий будут каждый день тестироваться на COVID-19. При этом школьники останутся на дистанционном обучении до 17 января.

7 декабря Курц объявил «мягкий» локдаун: открылись магазины, музеи, салоны красоты и парикмахерские, частично школы. Кроме того, выходить из дома запретили только в ночное время — с 20:00 до 06:00.

Кроме того, руководитель Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявлял, что Вена намерена избежать ужесточения мер на Рождество и Новый год по аналогии с соседними государствами, писал NEWS.ru.