В Австрии упрекнули Еврокомиссию за «чрезмерную» помощь Украине Депутаты Европарламента от Австрии раскритиковали Еврокомиссию за «чрезмерную» помощь Украине

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В то время как государства — члены Евросоюза больше, чем когда-либо, нуждаются в финансовой поддержке, Еврокомиссия (ЕК) продолжает оказывать «чрезмерную» поддержку Украине, заявили депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер. Члены Европарламента поинтересовались, почему ЕК активно занимается поддержкой «третьих стран» при наличии серьезных проблем внутри самого Евросоюза, сообщает Lenta.ru.

Правительство Украины надеется добиться устойчивого восстановления при помощи обширного финансирования ЕС. Однако в настоящее время некоторым государствам-членам требуется больше финансовой поддержки, чем когда-либо. Как Еврокомиссия может оправдать чрезмерную поддержку третьих стран по сравнению с ее собственными государствами-членами? — задались вопросом депутаты.

Ранее Вилимский и Майер назвали «ошеломительной» разницу в ценах на дизельное топливо в США и Евросоюзе, указав, что экономический кризис бьет по ЕС больнее, чем по Штатам. Депутаты предположили, что причиной этого являются именно антироссийские санкции.

Как Еврокомиссия объясняет ошеломительную разницу в ценах на топливо? Считает ли Комиссия, что европейские санкции против России способствуют тому, что государства — члены ЕС переживают этот кризис намного хуже, чем Америка? — говорилось в тексте их обращения к Еврокомиссии.

Между тем в Европарламенте спрогнозировали принятие новых антироссийских санкций к концу апреля. Под ограничения также могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.