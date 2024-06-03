В Австрии умерла первая в истории страны женщина-канцлер Умерла единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бирляйн

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Бригитта Бирляйн

Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет, сообщил нынешний канцлер страны Карл Нехаммер в соцсети Х. Он признался, что смерть политика потрясла его. По его словам, Бирляйн является ярким примером для будущих поколений.

Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней, — написал Нехаммер.

Бирляйн занимала пост канцлера Австрии с июня 2019-го по январь 2020 года, возглавив переходное правительство. Это произошло после скандальной отставки Себастьяна Курца, находившегося у власти с декабря 2017 года.

В 1971 году Бирляйн получила степень доктора юридических наук. В 2003-м она стала членом Конституционного суда Австрии, а с января 2018-го она возглавила его, став первой женщиной, занявшей эту должность.

Ранее стало известно, что ушел из жизни депутат Государственной думы Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Он также являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников. Чилингаров руководил несколькими экспедициями, а также принимал участие в сложнейших спасательных операциях.