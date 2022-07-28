В Австрии признали медлительность действия антироссийских санкций Канцлер Австрии Нехаммер: санкции против РФ действуют не так быстро, как предполагалось

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События на Украине показали, что антироссийские санкции действуют не так быстро, как предполагалось изначально, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он отметил, что Россия обладает устойчивостью к санкционным ограничениям Евросоюза, пишет Wiener Zeitung.

Это просто требует времени, — заявил Нехаммер.

Австрийский канцлер выразил убежденность в том, что со временем санкции, направленные против правительства и экономики РФ, сработают.

Ранее депутат Европарламента Энике Дьери заявила, что нельзя достичь мира санкциями, которые больше вредят Западу, чем России. По ее словам, вопреки ожиданиям Москва начинает приспосабливаться к новым условиям, а ее доходы растут из-за повышения цен. Дьери добавила, что сближение России и Китая лишь увеличивает дистанцию между этими двумя блоками и западными партнерами.

До этого неназванный дипломат предположил, что последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание возможностей по введению ограничений против России. Об этом свидетельствует в том числе и то, что седьмой по счету список рестрикций не содержит серьезных мер, но предусматривает послабления в отношении России.