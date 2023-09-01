В Австрии сообщили, сколько западных компаний продолжают работать в России МИД Австрии: более 90% западных компаний продолжают работу в России

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Шалленберг

Более 90% западных компаний продолжают работу в России, сообщил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает РИА Новости. Он добавил, что для многих предприятий Запада уйти из с российского рынка «сложнее, чем это представляют».

Эта тема касается и Германии, и Австрии. Свыше 90% западных предприятий продолжают работать в России. Уйти гораздо сложнее, чем зачастую это представляют, — сказал он.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что западные компании приобретают российскую нефть марки Urals по цене выше установленного странами «Большой семерки» потолка в $60 за баррель. Американские власти, как пишет издание, утверждают, что все ограничения соблюдаются, а потолок цен работает.

Около 40% судов, вывозящих черное золото из портов РФ, принадлежат европейским и североамериканским фирмам, которые обязаны соблюдать потолок цен, добавили в издании.

До этого президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года ответные меры РФ на введенный Западом потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Меры действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена.

Также отмечается, что с начала 2023 года Бразилия начала активно приобретать нефть и нефтепродукты у РФ со скидкой. В январе страна покупала 31,6 барреля в день, а в июле — 188 баррелей в день.