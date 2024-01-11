В Австрии резко высказались о выступлении Зеленского в парламенте Политик Кикль: выступление Зеленского в парламенте отрицает нейтралитет Австрии

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Решение Австрии позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в парламенте противоречит нейтральному статусу республики, сообщил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль в эфире телеканала ORF. По мнению политика, парламент Австрии «в принципе не может быть площадкой для воюющих сторон».

Давать слово только одной стороне — это противоречит принципу нейтралитета. Это понятно каждому, — подчеркнул Кикль.

Ранее Зеленский заявил, что странам Европы следует преподать России урок за проведение специальной военной операции. Он также сообщил о существовании способа одержать победу над Москвой. По его мнению, для победы над Россией Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность, в новом году международное сообщество должно добиться ощутимого прогресса в этом вопросе.

Также украинский президент отметил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.