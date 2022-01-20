Парламент Австрии проголосовал за введение обязательной вакцинации

Нижняя палата австрийского парламента (Национальный совет) в четверг, 20 января, проголосовала большинством голосов за введение обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны. Закон начнёт действовать с февраля 2022 года, сообщает австрийский телеканал ORF. Австрия, таким образом, стала первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

С февраля вакцинация будет обязательной для всех лиц старше 18 лет, имеющих основное или дополнительное место жительства в Австрии. Начальный этап без штрафов запланирован до середины марта. После этого штрафы могут доходить до € 3600. Только беременные женщины и лица, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, а также переболевшие, освобождаются от обязательной вакцинации сроком на шесть месяцев, — сообщает австрийский ресурс.

Население Австрии будут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. С 15 марта будет действовать контроль за соблюдением данного закона. В частности, полиция будет иметь право проверять наличие сертификатов о вакцинации у жителей на улице. Отсутствие сертификата или отказ от прививки будет наказываться денежным штрафом.

Во Франции недавно также был принят законопроект о введении вакцинных пропусков вместо санитарных. Как отметил спикер Национального собрания Ришар Ферран, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против — 58, ещё семеро воздержались. Документ рассматривался двумя палатами парламента — нацсобранием и сенатом — в течение без малого двух недель. Введение в действие новых правил власти планируют как можно скорее.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что невозможно будет привить от коронавируса 70% населения планеты к середине этого года, как планировала ВОЗ. Сейчас, по его словам, главной задачей должно стать сдерживание распространения нового штамма «омикрон».