В Австрии раскрыли, планирует ли страна стать членом НАТО Глава МИД Австрии: страна не намерена присоединяться к НАТО

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александер Шалленберг

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг после сообщений СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с НАТО заявил, что страна не планирует присоединяться с Североатлантическому альянсу. Он подчеркнул, что республика планирует наладить сотрудничество в сфере обмена информацией с нейтральными государствами, такими как Ирландия, Мальта и Швейцария, чтобы о «нейтральных странах не забывали», передает ТАСС.

Мы не планируем туда (в НАТО. — NEWS.ru) вступать, — сказал Шалленберг.

Газета Die Presse сообщала, что четыре нейтральных государства — Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария — в конце 2023 года обратились к руководству НАТО с инициативой о расширении сотрудничества. Эти страны, как писало издание, намерены позиционировать себя как группа WEP4.

В обращении к НАТО, группа сообщила о желании принимать участие в маневрах Альянса, получить более широкий доступ к «документам и информации» блока и нарастить обмен разведданными.

Ранее итальянская газета Repubblica писала, что Североатлантический альянс в лице генсека НАТО Йенса Столтенберга обратился к властям Италии с просьбой увеличить военные расходы, однако, как указывала газета, бюджет европейской страны не рассчитан на это. По данным газеты, сейчас Рим тратит на военную сферу 1,45% ВВП, тогда как в НАТО установлена планка в 2%.