На Западе предупредили Зеленского о последствиях поражения ВСУ Австрийский полковник Райснер: режим Зеленского падет после поражения ВСУ

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Режим президента Владимира Зеленского будет свергнут после поражения украинской армии в спецоперации, заявил в интервью изданию Welt полковник австрийской армии Маркус Райснер. По его словам, именно на это намекнул президент России Владимир Путин во время недавнего выступления в Сочи.

Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ, — подчеркнул Маркус Райснер.

Ранее военный аналитик Юлиан Репке предположил, что Авдеевка может повторить судьбу Артемовска, поскольку армия России намерена продолжать наступление. Эксперт полагает, что ВС РФ хотят осуществить уже отработанный сценарий и окружить населенный пункт. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь выразил мнение, что у ВСУ нет шансов под Авдеевкой, так как российская армия в данное время полностью уничтожает противника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти к наступательным действиям, однако ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника. Он добавил, что Россия смогла выстроить глубоко эшелонированную активную оборону на всех направлениях спецоперации.