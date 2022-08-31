В Австрии предложили найти компромисс по визовым ограничениям для россиян

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна готова изучить возможность компромиссов по визовым ограничениям для россиян. В частности, дипломат предложил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме, передает ТАСС.

Мы, конечно, готовы обдумать, можно ли достичь компромисса. Например, вариант с прекращением соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда визовые сборы станут выше, им (россиянам) придется сдавать больше документов. Но обрубить все связи и вместе с водой выплеснуть ребенка, не знаю, будет ли это умным шагом, — отметил Шалленберг.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался против идеи полного запрета на визы для граждан России. Он указал, что ограничения можно ввести лишь в отношении крупных российских бизнесменов, но не простых людей. Боррель добавил, что «желающим покинуть РФ необходимо предоставить такую возможность».