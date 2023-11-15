В Австрии потребовали от властей не допустить вступления Украины в ЕС Лидер Австрийской партии свободы Кикль потребовал не пускать Украину в ЕС

Фото: president.gov.ua

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль потребовал от нынешних властей республики противодействовать вступлению Украины в Евросоюз. По словам политика, если они этого не сделают, то их ошибку исправит уже новое руководство страны, передает РИА Новости.

Я требую от австрийского федерального правительства заявить о четкой позиции — вето со стороны Австрии против начала переговоров о присоединении и вытекающего отсюда вступления Украины в Европейский союз. Сейчас. Это следует сделать официально. Совершенно четко, — заявил Кикль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, по ее словам, был затронут вопрос предоставления финансовой помощи для восстановления Украины.

Вместе с тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с 2014 года Киев выполнил на 79% пункты соглашения об ассоциации, необходимого для членства в Евросоюзе. Он отметил, что это хороший показатель. Кулеба добавил, что страны, которые предложат Киеву начать мирные переговоры с Москвой, ждет «неприятный разговор». По словам министра, пока такие «раздражители» на горизонте не появлялись.