В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech умер 41 человек

https://static.news.ru/photo/e5dd0380-7b64-11eb-a0ed-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Надзорная служба Австрии получила сообщения о 41 случае смерти людей, которые произошли после вакцинации от COVID-19 препаратом производства консорциума Pfizer-BioNTech. При этом отмечается, что связь между вакцинацией и летальными случаями не доказана.

Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае, близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer-BioNTech), — приводит ТАСС выдержку из доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии за отчётный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.

В документе уточняется, что у троих пациентов эксперты исключили связь с прививкой, у 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания, во время которого они скончались. Ещё 19 человек имели сопутствующие серьёзные заболевания, которые, предположительно, и стали причиной смерти. По восьми случаям не удалось получить дополнительной информации.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Австрии началась в декабре 2020 года. В настоящее время в стране используются препараты Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca. За указанный отчётный период зарегистрировано 620 927 привитых человек. С начала вакцинации поступило 66 767 сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации.

Как сообщал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин в конце февраля провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в ходе которого политики обсудили возможность поставки в Австрию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».