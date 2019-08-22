Фото: Phoenix Produktions/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортивный фотограф и журналист Фритц Дурас был убит в Вене. Об этом сообщили в Международной ассоциации спортивной прессы.

Сообщается, что убийство произошло вечером 19 августа в венском районе Зиммеринг. Убийцей 57-летнего журналиста оказался 17-летний юноша. Мотивы преступления неизвестны.

Помимо основной деятельности, журналист также являлся главой фанатского клуба венской «Аустрии», пишет Газета.RU.

Как ранее сообщал News.ru, в Мексике убили журналиста, главу новостного портала Guerrero al Instante Рохелио Баррагана.

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