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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не хочет вступать в словесную войну с американским лидером Дональдом Трампом.

Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США, — отметила политик в интервью телеканалу ТВ2. Фредериксен подчеркнула, что Гренландия не продаётся. News.ru писал о предложении Трампа купить...