Спортивный фотограф и журналист Фритц Дурас был убит в Вене. Об этом сообщили в Международной ассоциации спортивной прессы.
Сообщается, что убийство произошло вечером 19 августа в венском районе Зиммеринг. Убийцей 57-летнего журналиста оказался 17-летний юноша. Мотивы преступления неизвестны.
Помимо основной деятельности, журналист также являлся главой фанатского клуба венской «Аустрии», пишет
Как ранее сообщал News.ru, в Мексике убили журналиста, главу новостного портала Guerrero al Instante Рохелио Баррагана.